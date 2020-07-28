炎亞綸今（28日）擔任《2020國家地理路跑NAT GEO RUN》環保大使，他不僅自小就是田徑校隊，更曾參加過短跑、跳遠、拔河比賽，平時維持運動習慣，體態結實，他笑稱：「我發現我的短跑才能，是因為有次同學拿蟑螂嚇我，一驚之下一路狂奔到操場，轉頭發現沒有一個同學追得上我，這才知道自己很會跑！」

炎亞綸6月首度接下主持棒，談起與主持夥伴唐綺陽的互動，他笑稱不擔心主持，「最近的任務反而是盯著唐老師減重」，他也透露唐老師即將進入寫書閉關期，要在進入寫書地獄前養成飲食習慣，不然會很痛苦。他透露，下半年因疫情在台灣稍微減緩，手上的工作邀約將近10個，他形容「演藝圈下半年終於有注入活水的感覺」，不過他透露上半年自己也沒閒著，時常熬夜關注全世界的疫情動態，也研究自己近來投資的美國股市。

被唐綺陽算出今年有偏財運的炎亞綸，透露自己這兩個月也瘋買威力彩，每期必買的他還會統計過去中獎的數字比對機率，分享他的選號撇步「第2區才是重點！」提到27日開獎的31.2億威力彩，他表示自己靠了「生日牌」中獎1000元，「我從獎金累計20億開始賣，前後投入了一兩萬元，約回收六成！」

談到為何對環保議題特別關注，炎亞綸分享其實是深受好萊塢巨星李奧納多投身環保運動的影響，讓他佩服不已。炎亞綸也分享自己使用環保杯、環保筷的習慣，也曾經努力嘗試一週有三天不碰肉食，避免攝取過多蛋白質，讓地球少點負擔，力行環保的好處就是能讓心情變好。炎亞綸也化身「炎教授」呼籲大家，做環保是很開心的事，減少使用塑膠等物品，減少對海龜等動物的傷害，而且從周邊生活開始做起，像是冷氣不要開太冷，犧牲一點生活品質但卻可以讓地球更美好。

國家地理頻道在每年4月22日「世界地球日」都會舉辦路跑活動，今年受到疫情影響，延後到8月9日自總統府前展開，不只慶祝世界地球日50週年，也是後疫情時代亞洲第一個破萬人的路跑活動，意義非凡。當天除了炎亞綸為跑者鳴槍加油打氣外，蔡旻佑、廖文強、張勛傑、蘇達等藝人參與活動及表演。

(中時 )