現人在法國的傑宏（後）表示，他近年為了環保，已減少飛到世界各地演出的行程，這次和陳武康的工作方式，非常有實驗性。（李欣恬攝）

疫情後表演藝術的工作方式改變，表演者出國演出，都需事先預備隔離時間和成本，加上排練、總彩排時間，都需再提前規劃，不再像從前可來去自如。台北表演藝術中心總監王孟超表示，「疫情之下，確實改變藝術家的創作方式，雖然時間和金錢成本都變多了，這反而開啟不同機會。」

王孟超以法國編舞家傑宏．貝爾和台灣編舞家陳武康，隔海編創舞作《攏是為著．陳武康》的工作方式為例，傑宏先寫下舞譜，陳武康從中發展，加入自己編創的肢體，並透過視訊溝通，王孟超表示：「這是前所未有的工作方式，也是未來一大趨勢，這種工作方式，讓外國藝術家的作品，可和台灣本地產生連結，舞作內容，也可和台灣人息息相關。」

台北藝術節策展人鄧富權表示，在線上排練的時間，雖然很有限，「但這樣的作法，卻提供創作者有更多自己的空間，去表達自己的想法，像這次陳武康看著傑宏的舞譜，可投入自己的觀點，不再只是單方向的溝通，而有真正的對話。」

王孟超觀察，未來的表演者，到一地長時間駐點，和當地發生關聯，進而發展創作，會成為另外的趨勢，「如此一來，留下來的作品，也更能和當地的文化和民眾有關聯，留下更多東西。」

現人在法國的傑宏表示，他近年為了環保，已減少飛到世界各地演出的行程，這次和陳武康的工作方式，非常有實驗性，「這是在疫情下發展的新方法，透過視訊工作，需要更多信任感，但這樣的感覺蠻好的。」

(中時 )