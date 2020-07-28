美國總統川普27日參觀了位於北卡羅萊納州首府羅利城外的生物科技公司富士膠片戴奧辛思（Fujifilm Diosynth）的創新中心，該設施開始生產第一批用於今秋大規模臨床試驗的疫苗，最多將有3萬人參加這次臨床試驗。川普說，美國在開發新冠病毒疫苗方面「做得不錯」。

川普政府發起了「曲速行動」（ Operation Warp Speed），在這一項目下，多家公司同時研製新冠病毒疫苗，以期能在明年1月底之前擁有3億劑安全有效的疫苗。川普應對疫情備受詬病，在大選民調支持率落後於民主黨對手拜登，他期望疫苗在11月大選前問世，為其選情注入強心針。

據美國之音28日報導，富士膠片戴奧辛思正在為馬里蘭州蓋瑟斯堡的公司諾瓦瓦克斯（Novavax）生產疫苗。諾瓦瓦克斯從聯邦政府那裡得到了16億美元的訂單，這是美國政府加速開發新冠病毒疫苗的努力的一部分。

在川普訪問北卡的同時，副總統彭斯去了佛羅里達州邁阿密。由美國國立衛生研究院（NIH）與莫德納公司（Moderna Inc）聯合研製的另一種新冠疫苗27日在邁阿密展開了第三階段試驗，也是疫苗臨床發展的最後階段，在美受試者將達3萬人，規模之大，高居全球之冠。莫德納疫苗進入試驗以來，政府已注資9.55億美元。

NIH旗下的國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇指出，莫德納的新冠肺炎疫苗進展很快，料可於今年11月得知疫苗的成效。彭斯說：「這是歷史性的一天，我們在這一天全力開始了疫苗工作。」莫德納疫苗是全球目前進入臨床試驗的25個疫苗之一。

美國新增新冠病毒病例繼續增加，批評人士說，川普抗疫努力基本失敗了，而且總統似乎對新冠病毒疾病的嚴重性不以為然。白宮希望疫苗的研製成功能夠駁倒這些批評。

但是一些衛生專家說，有時需要幾年的時間才能成功研製出安全而且有效的疫苗。

陪同彭斯副總統訪問邁阿密的美國食品藥品管理局（FDA）局長哈恩對記者們說，FDA在疫苗評審方面「不會偷工減料走捷徑」。

(中時 )