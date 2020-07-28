連江縣自來水廠長陳美金呼籲民眾節約用水，圖為連江縣南竿勝利水庫。（陳美金提供）

連江縣自來水廠長陳美金呼籲民眾節約用水，圖為連江縣南竿勝利水庫。（陳美金提供）

疫後時代國旅大爆發，馬祖7月每日遊客平均約2000餘人，南竿每日用水一度飆破3000公噸，創下10年來新高，南竿蓄水量僅剩47.64％。對此，連江縣自來水廠長陳美金指出，水庫儲水免強可用至12月底，仍呼籲民眾要節約用水。

國內新冠肺炎疫情趨緩、國外疫情持續嚴峻，民眾轉往國旅，馬祖等離島成為熱門旅遊地點。連江縣交通旅遊局長林長青表示，7月台灣、馬祖往返班機已增至34航次、為最大運能，另外搭配海運交通，4鄉5島遊客每日平均約2000餘人。

林長青說，受到疫情影響，2月至4月遊客人數寥寥無幾，從5月開始遊客人數逐漸攀升，加上縣府推廣藍眼淚、方塊海等景點有成，目前遊客已達到高峰。

由於遊客人數攀升連帶增加用水量，據連江縣自來水廠統計，南竿有效儲水量36萬822噸、蓄水量47.64％；北竿區有效儲水量10萬1991噸、蓄水量72.28％；東引有效儲水量7萬3284噸、蓄水量86.17％；西莒有效儲水量2萬2312噸、蓄水量74.20％。

陳美金表示，馬祖用水68％來自海水淡化廠、32％來自湖庫儲水，由於遊客數增加，南竿7月曾有幾天每日用水量突破3000公噸，創下10年來新高，日平均約2800公噸，依據目前儲水量約可使用至12月底，但很擔心颱風季節未帶來雨量，持續呼籲民眾要節約用水。

陳美金也提及，海水淡化廠分布於南竿3座、北竿1座、東引1座、西莒1座，由於東莒沒有海水淡化廠、用水量較為吃緊，縣府未來規畫將南竿3座海水淡化廠合併，目前仍在規畫階段，民眾短時間內用水無須過度擔心，「珍惜用水才是上策。」

(中時 )