11月22日由屏東縣政府主辦的「2020屏東馬拉松路跑」，主辦單位表示，將請來「小比媽」陳嘉齡及10位愛心勇士共同與小比來破「PB」。

小比是一位罹患罕病的孩子，須隨時注意身體狀況，一般人都會有這樣的孩子應待在家中的迷思，但陳嘉齡表示，在參加路跑前就曾向醫生諮詢，得到的回覆是多帶孩子出去曬太陽，可以增加小比抵抗力，她坦言以前小比幾乎每個月都會進去加護病房一次，但從開始參加路跑後，就幾乎沒有進過加護病房了。

但是推著小比跑步，可不是一件容易的事，且在還沒有參加路跑之前，陳嘉齡其實沒有運動習慣，直到2017年因緣際會和小比開始參加馬拉松，當時推著40公斤重的小比跑完10公里路程，賽後雙腳長滿了水泡，幾乎快要站不住，差點就放棄了參加路跑活動的念頭。

但陳嘉齡發現一路上，小比很喜歡人家對他說「加油」，他會開心的跟人家揮手，且可以讓小比出門吹吹風，也因小比喜歡跟媽媽一起參與比賽，成就了陳嘉齡投入路跑的契機。

小比重新打造的新車加上他的體重共有60公斤，單靠小比媽一個人的力量很難完賽，因此屏縣府在2020屏東馬拉松，特別訂製了「小比加油紀念衣」，邀請10位路跑愛心勇士，一起輪流推著小比完賽，助小比圓夢。

同時希望藉由此愛心任務，讓社會大眾看見，即使是罹患罕病的孩子也是有運動權利，沒空運動從來不是藉口，健康是自己的選擇權，用心發現孩子的心，我們相約2020屏東馬拉松，「屏屏挑戰，不見不散」。

(中時 )