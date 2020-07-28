為了在下水道建設普及之前能有效處理生活污水並改善河川水質，環保署補助地方政府設置礫間接觸氧化工法、污水截流、人工濕地及漫地流，減少污染並改善水質，其中礫間接觸氧化法藉由水中微生物達到河川自淨作用，每日可處理生活污水約2500公噸，污染去除率可達75％，是兼顧淨水與民共存的整治作法。

環保署水保處科長周國鼎表示，以桃園市「四方林排水水質淨化工程」為例，該工程是利用礫間接觸曝氣氧化工法淨化水質，藉由水中微生物達到河川自淨作用，每日可處理生活污水約2500公噸，污染去除率可達75％以上。

周國鼎解釋，河川常有髒物雜質，「礫間接觸曝氣氧化工法」是利用礫石上的微生物把水中雜質當食物，達到淨水目的，當雜質被微生物消化掉，礫石上的青苔會越長越厚，剝落後當污泥妥善處理即可，雖然逕流水是髒水，但出流水就乾淨了，75％以上懸浮固體物都會減少。曝氣部分則是打氧氣到水裡，給微生物更好的生存環境。

該工程改善下游新老街溪美都麗橋測站水質污染程度，由中度污染等級降至輕度污染等級，過去河川惡臭難聞，住戶都是後門對著溪流，現在則是反過來，礫間設施完工後，上部亦復原為公園草坪及槌球場，給附近居民更好的生活環境空間，更有新勢廊道介紹淨水過程，寓教於樂，兼顧淨水與民共存的整治目標。

周國鼎說，不只桃園市四方林排水水質淨化，台中市黎明溝水環境改善工程、台南市月津港水質改善及污水截流等共75案，每日處理水量44.4萬公噸，並營造出約64.9公頃的親水空間。

環保署強調將致力水環境改善，秉持著「唯有淨水，才能親水」的精神，從上至下游逐步改善河川水質，活化河川內之物種豐富性與多樣性，並配合周遭環境景觀營造，增進民眾親水的意願，創造出居民、河川與生態的三者共融環境。

(中時 )