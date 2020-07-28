什麼樣的金融服務，可以在外商銀行界連續三年蟬聯金牌？渣打銀行個人金融事業總處負責人林素真表示，渣打銀行核心信念的「以客戶為中心」，今年來面對新冠疫情衝擊，同步守護員工健康與客戶安全是渣打的重大任務，善盡金融服務的每個細節。

第九屆臺灣服務業大評鑑結果今（28）日揭曉，已連續抱走兩年金牌獎的渣打國際商業銀行（以下簡稱「渣打銀行」）再次奪下「銀行業（外國）」類金牌獎，成為第一家連續三年蟬聯金牌的外商銀行，不僅創下亮眼紀錄，更以持續領先的服務品質成為典範企業。

臺灣服務業大評鑑本次調查範圍涵蓋全台30個產業，秘密客團隊進行評鑑。尤其上半年遭逢新冠肺炎疫情，不僅考驗企業應變能力與韌性，更可看出在關鍵時刻如何傳遞感動消費者的服務品質。

調研單位指出，渣打銀行今年的勝出關鍵，除了在防疫期間透過完善規劃與數位金融布局，確保服務不中斷，更在第一時間響應各項紓困措施，不論在業務面或服務面，皆與客戶攜手共體時艱。

林素真說，疫情爆發初期，銀行管理單位於第一時間將防疫物資運送到分行，同時超前部署模擬及執行各種可能情境，包括分組上班及在家工作，視訊會議取代實體集會，配置口罩等，以達到完善且安全的防疫安排，並延續一貫堅持，透過分行與客服人力彈性配置，持續傳遞有溫度的服務，不影響營運與客戶權益。渣打銀行更積極主動響應政府政策，在三月初便率外銀之先推出企業彈性紓困方案，超越金融服務，展現深耕台灣的使命與承諾。

此外，渣打銀行也在官網架設疫情資訊專區，一站式彙整企業紓困方案訊息，同時也規劃「銀行宅服務」，協助客戶不出門也能完成投資理財。林素真指出，渣打銀行近年來持續投入數位金融布局，在防疫期間已經看出成效，今年第一季，透過渣打銀行線上平台完成基金與外匯交易的比例與過往相比有大幅成長，展現渣打銀行不論市場波動或外在環境變化，皆能即時回應挑戰，並滿足客戶需求的能力。

(工商 )