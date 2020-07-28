第2季及上半年業績表現亮眼的穩懋(3105)第3季業績可望持續成長，不過由於全球新冠肺炎疫情持續延燒，且中美貿易戰未止，產業透明度不高，淡旺季不明顯，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，目前訂單能見度只有一個多月，第4季及下半年還要觀察各種變化，5000片新產能將於第3季陸續投入，今年全年60億元資本支出目標不會改變。

穩懋今天下午舉行法說會，儘管今年上半年有全球新冠肺炎疫情及中美貿易關係緊張等不利因素干擾，但5G需求強勁，讓穩懋上半年業績表現亮眼，其中第2季合併營收為60.48億元，季減0.4%，年成長36%，營業毛利為27.07億元，季增4%，年增79%，單季合併毛利率為44.8%，季增1.8個百分點，年增10.8個百分點，創下單季歷史新高，營業淨利為20.33%，季增5%，年成長122%，單季營業淨利率為33.6%，季增1.7個百分點，年增13個百分點，稅後盈餘為16.51億元，季增5%，年增113%，單季每股盈餘為3.94元；累計上半年合併營收為121.19億元，年成長50%，營業毛利為53.18億元，年成長120%，合併毛利率為43.9%，年增14個百分點，營業淨利為39.71億元，年成長226%，營業淨利率為32.8%，年增17.7個百分點，稅後盈餘為32.26億元，年成長249%，每股盈餘為7.7元。

陳舜平表示，第2季Cellular PA明顯成長，尤其是5G Cellular營收佔整體Cellular營收比重升高到25%以上，加上產能利用維持90%以上高檔，帶動單季合併毛利率創下單季歷史新高，而以5G市場為主的GaN on SiC晶圓累積上半年營收已接近去年全年水準，證明5G的需求持續強勁且5G發展趨勢不變。

由於各領域產品看起來都不差，且第3季是手機相關產品較好的時候，穩懋預估，第3季合併營收將較第2季成長mid-single digit(5%)，單季毛利率約low-forties(40%到45%)。

陳舜平表示，由於全球疫情依舊嚴峻，中美貿易衝突未解，短期衝擊難免，使得今年淡旺季並不明顯也較難預測，客戶多依產品製程時間下單，目前訂單能見度只有1個多月，只能盡力給大家第3季展望，至於第4季及下半年仍需觀察各種變化。

在3D感測產品部分，陳舜平表示，穩懋自2017年進入供應鏈切入第一代3D感測產品至今已經進入第4年，公司的客戶是市場主要佔有者，中間雖然也有很多非蘋客戶少量導入，但不顯著，公司經過3到4年發展，在產業的表現吸引不少客戶合作，如同10多年前的RF一樣，已有相當多客戶用他們的設計及我們的製程合作開發一段時間，我們與客戶合作開發ToF也超過一年以上，今年也看到客戶導入ToF，非蘋手機也滿有機會導入這樣的功能，未來將是穩懋很好的機會。

穩懋今年上半年資本支出約32.6億元，儘管產業變數仍多，穩懋今年資本支出未變，預估全年資本支出約60億元。

陳舜平強調，穩懋在砷化鎵半導體產業20年，已累積不同的技術及經驗，公司將秉持客戶分散、持續擴充產能及維持研發量能長期策略，以因應國際市場層出不窮的黑天鵝。

(時報資訊)