電鬍刀為許多消費者父親節送禮首選，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下通路momo購物網7月電鬍刀銷售較6月同期成長近2倍，momo也針對今年父親節檔期，網羅德國百靈等20家電鬍刀品牌推出促銷活動，以及「消費滿額登記送momo幣最高1000元」等優惠，預估買氣將持續延燒至8月8日父親節。

momo據站內商品銷售觀察，不少民眾會願意在父親節時大手筆買高單價的一線品牌電鬍刀送給自己或父親，因此許多品牌也加碼推出送贈品的優惠組合吸引買氣，平均熱銷價格落在8000至13000元之間。

而「具有靈活服貼刀頭」、「可乾濕兩用」、「附清洗座」的商品為近期消費者最關注的選購重點，促使各大品牌特別著重於刀頭刮鬍技術的提升，以及AI智能自動感應壓力技術、無線充電盤、針對敏感肌膚的貼面刀頭等設計，大大增加電鬍刀好用度。

8月將至，父親節禮品已現買氣，momo購物網銷售統計，7月電鬍刀銷售成績較6月同期成長近2倍，今年父親節檔期，momo網羅20家電鬍刀品牌包含德國百靈、飛利浦、國際牌、聲寶、FLYCO等，最低下殺5折起，並推出「消費滿額登記送momo幣最高1000元」、「消費滿3000元現折200元」、「買就送超值家電好禮」等好康優惠，預估買氣將持續延燒至8月8日父親節，進而推升第3季業績。

(時報資訊)