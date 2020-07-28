庾澄慶（哈林）今（28日）長尾巴，但他逢9不過生日，反而為宣傳新單曲〈音樂超氣派〉早起到HitFM電台上通告，沒想到所屬福茂唱片同仁夥同電台給他意外驚喜，獻上「金箍棒」生日蛋糕，好友周杰倫（周董）、蕭敬騰（老蕭）也送上祝壽VCR。

周董在VCR表示，常在俱樂部巧遇哈林，看過哈林游泳的英姿，「一看到哈林哥游泳，身材都保持很不錯喔，希望哈林哥可以再多生幾個，年齡不是問題的，視覺年齡18歲，生日快樂！」他也讚賞哈林與老蕭合作的新歌〈音樂超氣派〉，「兩隻喉嚨啊，非常的精彩，歌詞裡面還提到『跨時代』，這好像是我的歌名嘛！沒關係，拿去用，隨便用隨便用！」

哈林大啖蛋糕，手上還拿著老蕭的「署茗職茶」飲料。（福茂唱片提供）

老蕭也奉上祝福，他尊稱哈林為「哈林老師哥」，他說：「祝福『哈林老師』哥生日快樂！幸福美滿！天天開心！事業順利！霸！酷！專輯、單曲大賣！Rock！」

哈林今結束電台通告後，同事騙他還要再拍一個ID，把他帶到咖啡廳，他到場後發現同事和老友齊聚一堂，現場全是他最愛的食物包括蛋糕、滷味、披薩、壽司、水果及老蕭「署茗職茶」飲料等，他開心大喊：「謝謝大家！我今天要當大胃王啦！」師弟曾昱嘉（阿嘎）擔任主持人，介紹公司為他音樂劇《西哈遊記–魔二代再起》打造的「金箍棒」蛋糕，哈林笑說：「有點看不出來耶！」福茂唱片老闆張耕宇，以及HitFM聯播網董事長廖婉池賢伉儷也都出席，不約而同讚哈林很「78」、同時也很「奇葩」，哈林則加碼虧自己是「重機」，張老闆也自爆，跟哈林一起mix〈音樂超氣派〉，「重機」哈林超級要求自己，光版本就不下100個，為求完美不惜血本，讓全場都驚呼不已！

哈林大啖蛋糕，手上還拿著老蕭的「署茗職茶」飲料。（福茂唱片提供）

談到生日願望，哈林希望新歌〈音樂超氣派〉可以霸氣稱王，在各個排行榜居高不下，也希望音樂劇《西哈遊記–魔二代再起》明年能夠在台北上演。而他雖然嘴上說不過生日，今晚將照例跟家人一起吃飯。庾澄慶＋蕭敬騰〈音樂超氣派〉MV，將於明（29日）下午三點在庾澄慶Harlem Yu官方YouTube頻道首播。

哈林今生日，福茂唱片送上「金箍棒」蛋糕。（福茂唱片提供）

庾澄慶今上通告，工作團隊和老友進駐電台為他暖壽。（福茂唱片提供）

(中時 )