朱元宏建議市府865路公車應每班次增加到2輛車，1輛專供原住民可隨機搭乘。（陳世宗攝）

「暑假谷關到梨山1位難求！」原住民市議員朱元宏28日為梨山長輩請命，抨擊865路公車從谷關往返梨山，1天單向各3班次，梨山長輩根本搶不到座位可回部落，市府應增加每班次2輛車，1輛專供原住民可隨機搭乘。交通局表示，每班865路公車皆保留3個座位，供在地民眾免預約優先使用。

朱元宏指出，市府規畫865路公車，從谷關往返梨山好像是為服務梨山居民，其實是為旅行社量身訂做；民眾要搭乘865路公車，須在3天前從網路訂位。原住民長輩若要到市區看病，不會網路訂位或要臨時要下山，就沒有公車可搭，不知市府美意何在？

朱元宏抨擊說，縱使長輩預約成功，865路公車從梨山發車，1天上下午共只有3班，老人家若要搭11時10分班次，需先搭乘10時發車的公車到梨山轉乘865路公車；下午1時到谷關，再轉乘其他公車，如下午3時抵達中港站，再走路到台中榮總，根本是考驗長輩的體力與耐力。

朱元宏表示，政策應是保障弱勢者的權益！暑假期間遊客湧向梨山，長輩要搶1個座位更是難上加難，他建議市府在865路公車每天3班次中，能夠各增加1輛車；其中1輛供遊客提前網路訂位，另1輛專供梨山居民可隨機搭乘，落實照顧偏鄉原住民。

交通局指出，大梨山地區目前有865及866路公車，環山及松茂部落民眾可搭乘866路至梨山站，原地轉乘865路公車直達谷關站；再轉乘207、850及153路公車；前往台中、東勢、豐原站等，每天有近百班次。未來將再調整相關轉乘班次與路線，嘉惠梨山地區大眾運輸環境。

(中時 )