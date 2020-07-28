8年前，初升小學小凱的父母離異後，母親獨力扶養小凱和4個年幼的弟弟和妹妹，其中最小的只有2歲。一家六口的生活開銷與小凱的學費都是龐大負擔，在台灣世界展望會的資助愛心與「助學扶助金」陪伴下，減輕母親的經濟壓力，讓小凱專注於課業學習，更在今年考取了心中的第一志願。

小凱說，看見媽媽的苦心，身為長子的小凱奮力突破瓶頸、竄升到班上第1、2名，更考出超乎預期的會考成績。「努力這麼久終於有結果，心裡最想感謝的人是『媽媽』，一年來辛勤工作讓我穩定學習。」小凱表示，即便高中課業壓力更大，未來將抱持全力以赴的心情。

而家住澎湖偏鄉離島的小怡（化名）祖父及父親因體況不佳，無法穩定工作，僅靠新住民的媽媽擔任學校廚工維持家計。儘管工作及家務占去多數時間，媽媽仍堅持陪伴小怡成長，媽媽回想獲知孩子考取的消息，仍掩不住激動心情，「那天我剛好在工作，看見孩子傳來訊息說錄取澎湖第一志願，我哭了出來，對她說：『媽媽再辛苦都值得！』」

台灣世界展望會的助學扶助金，紓緩了媽媽的經濟負擔，也讓小怡獲得穩定的學習資源，展現出學習熱忱和上進心。舉凡許多學生頭疼的數學科，卻是她得心應手的科目之一。「最近我喜歡讀世界史，常用看圖說故事的方式認識各國起源與發展。」小怡期許有朝一日能實地到世界各地看看，「在小島成長的孩子也會希望將來有能力去旅行、認識外面的世界，相信能獲得不同的視野！」

在新學期開始前，台灣世界展望會邀請民眾把振興券化為愛心捐，一起響應「助學行動」，為清寒孩子接續上學路，裝備多元知識、技能，更有自信迎接新階段的開始，相關資訊可洽台灣世界展望會網站或愛心專線02-2175-1995。

(中時 )