嘉義大學團隊以芒果皮為原料進行發酵，開發機能性產品，具改善腸道功能。（劉秀芬攝）

農試所鳳山分所團隊將芒果籽萃取出芒果植萃、芒果仁油、芒果抗性澱粉3大機能素材。（劉秀芬攝）

台南農改場研發的芒果削皮機，每分鐘可削12至16顆。（劉秀芬攝）

台南農改場推出熱加工乾燥技術，用微波輔助乾燥，芒果乾軟Q好咬，有如蜜地瓜口感，而且微波殺菌後保存期可達3個月。（劉秀芬攝）

為推廣芒果產業鏈加值應用，行政院農業委員會28日於台南市玉井農會舉行加工產品展示與技術推廣活動，展示芒果自動削皮機，從芒果皮、芒果子萃取研發的酵素、乳酸菌、美容產品，與會的食品、生技公司代表都非常有興趣引進。

農委會副主委陳駿季表示，芒果是台南非常重要的農產品，過去以鮮吃為主，其實芒果有非常多用途，過去芒果加工時，去皮工作是一個很大瓶頸，這次台南農業改良場推出的機械去皮機，可以節省6、7倍的人力。

而芒果加工品除了果乾，果皮、果仁都有很大高價值，農委會希望推動全果利用，也提升農民的升入。28日活動當天，嘉義大學研發的芒果皮發酵應用技術、農委會農業試驗所鳳山分所的芒果籽加值應用技術，研發產品也首次正式公開。

農委會表示，台南改良種芒果種植面積約6894公頃，約占全國一半，產量約6.4萬公噸，年產值達到30億，其中加工約占20％。芒果要加工，第一步就是要削皮，台南農改產研發的自動削皮機，每分鐘可削12至16顆，可節省6至7個人力，不但減少加工前端處理時程，也有助後端加工程序。

而原本果肉加工後剩下的果皮、芒果籽，每900公噸果皮需要花費450元廢棄處理費，但經過加工，不僅解少環境汙染，更可增加附加價值900萬元。嘉義大學團隊以芒果皮為原料進行發酵，開發出發酵液、酵素粉，具改善腸道功能，可製成錠劑、粉末、膠囊，整套製程可技術移轉。

農試所鳳山分所經營利用系副研究員兼系主任楊淑惠表示，芒果籽經萃取後，可以有芒果植萃、芒果仁油、芒果抗性澱粉3大機能素材，芒果植萃富含熊果素、鞣花酸，是美容美白產品成分，抗性澱粉也是體重健康管理的熱門產品，生技食品公司可以技轉方式取得核心技術生產加工。

而一般農家常將芒果次級品製作的芒果乾販售，台南農改場也推出熱加工乾燥技術，利用介電加熱技術，用微波輔助乾燥，使芒果水分在無溫升狀態下蒸發，減少果品損耗，縮短乾燥時間，保有最佳風味與色澤，乾燥出來的果乾軟Q好咬，有如蜜地瓜口感，而且微波殺菌後保存期可達3個月。

(中時 )