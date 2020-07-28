◎動滋券開獎 這數字中籤率最高

教育部體育署自運動發展基金提撥20億元台幣，發放400萬份價值500元的運動振興券「動滋券」，7月20日到26日總計有698萬7263人登記成功、取得抽籤資格，體育署今天在2020運動產業博覽會電競館舉辦公開抽籤活動，中籤率為57.2％，預計明天上午10點前發送完簡訊給所有中籤民眾，抽出了01、14、12、06、04、07、15、06。

◎新南向國家來台免簽延長 觀光放寬仍視疫情中心指揮

外交部今天宣布8月1日起延長泰國、汶萊、菲律賓等新南向政策目標國及俄羅斯國民來台免簽，將延長至明年7月31日；但領事事務局副局長周中興也說，該簽證措施為既有簽證待遇的延長及執行面調整，並非於疫情期間開放外籍人士來台觀光旅遊，是否放寬外籍人士來台觀光仍須由中央疫情指揮中心評估全球疫情狀況後檢討及調整。

◎血友病患運動會出事 專家這麼說

在台灣每1萬5000千人就有1人是血友病患，其中A型約占8成、B型佔2成，過去有不少患者因容易出血而不願運動，但專家提醒，血友病患更該走出戶外運動，其中又以游泳為佳。

◎張芸京見證艾成婚 期待另一半出現

今天(28日)是艾成、王瞳登記結婚的日子，好友張芸京受邀出席，她是艾成的好友兼教友，很開心能見證這歷史性的一刻，她說：「覺得非常開心，現場一直看到兩人很幸福洋溢的笑容，心裡也期待，未來生命中的另一半出現。」

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