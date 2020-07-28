學生示範跳健身操。(曹婷婷攝)

現代人衣食無缺，學童普遍吃得好卻明顯偏食，造成不少小胖子，台南市教育局為讓學生吃得健康、規律運動，自108學年度率先推動「校園健康體適能與飲食教育行動計畫」，1年施行下來，整體肥胖率下降0.3％，其中，新山國小65％學生累計跑步20公里，剩食量下降4成；新進國小推「青菜吃光光」，剩食量也下降4成。

教育局今天在忠孝國中展示執行方式及成果，並發表即將在新學年度推動的創意健身操，教育局長鄭新輝也當場與校長、學生一起跳健身操，期許有效推動飲食教育，落實運動普及。

鄭新輝表示，各校經過一學年努力，在飲食教育積極推動「我的健康餐盤」介紹，並結合課程融入「餐前5分鐘」午餐教育，引導學生養成正確的飲食習慣，同時提升學生營養概念。

此外，學校也藉由食農體驗課程，讓學生懂得惜福、感恩，養成不浪費食物的美德，同時結合社會資源，例如與農糧署合作推動各項食物種植計畫及董氏基金會的「健康吃、快樂動」，部分學校亦與臨近大專院校合作飲食教育，以多元方式推動飲食教育。

體適能方面，各校運用多元策略鼓勵學生執行大跑步計畫，結合學校主題課程或大型活動，有效推動「SH150」；落實推動體適能檢測，並搭配體育課設計創意課程，加入闖關及競賽元素，提升學生學習興趣。體育處亦配合體育署普及化運動計畫，辦理中小學校際普及化運動賽事，包括大隊接力、樂樂棒球等；各校透過班際競賽選拔學校代表隊參與全市普及化運動競賽，有效提升學生體能。

體育處表示，新學年度將辦理校際馬拉松接力班級對抗賽，是全台唯一結合體育署大跑步計畫及體適能檢測的賽事。由中小學四至七年級班級學生自由組隊報名，再依班級規模進行分組競賽。每位隊員須完成8百公尺的耐力跑，並用接帶傳交方式，全隊合力完成長距離跑程，學生可透過校際賽事，由被動接受檢測轉化為積極參與，同時挑戰自我。

大跑步計畫原本規畫在今年3月間舉行校際大跑步、跳繩接力，因受疫情影響，預計在年底前舉行，讓運動普及化且趣味化。

(中時 )