擁有百年歷史蘆洲土地公王廟，30年前因都市計畫被迫遷移，廟方28日舉行記者會，宣布將以網路募款於蘆洲光華路重建，藝人兼道教聯合總會副總會長于美人出席表示，廟方聯合紫南宮、大甲鎮瀾宮等知名廟宇推出「祈福三倍劵」募款方案，工程預計明年完工。

蘆洲土地公王廟28日上午舉行廟宇重建儀式，于美人、在地議員李翁月娥、王威元、蘆洲五福宮主任委員陳信義、總幹事楊蓮福與嘖嘖群眾募資專案行銷負責人王奕凱出席活動。

于美人表示，台灣廟宇不勝枚舉，蘆洲土地公王廟跟上時代潮流，外觀上符合現代宗教美學，建築規格也符合傳統量尺的吉利數字，此外興建廟宇募款更符合潮流，以網路大眾群募作為平台，並製作影片推廣。

市議員李翁月娥則說，她在擔任蘆洲市長時特別重視傳統文化，土地公王｢流浪」許久，這次土地公王廟的重建，她是由廟方「博杯」選定的市議員，她將爭取一旁私人地徵收成公有停車場和景觀廁所。

市議員王威元說，當年選舉時他的競選總部就在土地公王廟旁，因此對土地公王廟有份特殊情感，他和李翁月娥議員兩人都很想為土地公服務，最後廟方當場「博杯」選上了李翁月娥議員，雖然他覺得有點遺憾，但也認為土地公王的選擇肯定有道理在，今天特地到場感謝土地公王保佑。

廟方表示，廟宇地坪約30坪，土地公王廟將與五福公園結合，屆時廟宇將成為首座與地方創生功能的蘆洲新地標；目前正在募建築款，民眾可參加「祈福三倍劵、建廟大功德」，捐1000元可獲得大甲鎮瀾宮天上聖母、南鯤鯓代天府王爺 、竹山紫南宮土地公三方的加持祝福，預計年底動工，明年完工。

(中時 )