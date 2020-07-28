2020智慧城市論壇暨展覽（Smart City Summit & Expo，SCSE）因應疫情改為線上展出，遠傳電信以5G網路結合大數據、人工智慧、物聯網、雲端、資安等智慧城市應用解決方案參展，遠傳總經理井琪表示，SCSE是連結國內智慧城市各方面量能的良好渠道，遠傳期待透過參展，與跨業、跨域的合作夥伴創造多贏，共同推動智慧城市發展。

井琪表示，智慧城市的發展需要長期規劃與持續建設，SCSE是一個提供政府機關、產業、學術、企業、客戶互相交流的優質平台，遠傳以自身的5G「大人物」專長與經驗，提供包括智慧路燈、智慧交通管理、遠距診療、環境監控、節能管理等應用，可望接觸到更多志同道合的策略夥伴，透過深化合作，將台灣成功的5G智慧城市案例及應用服務讓國際看見。

遠傳參展SCSE將展出許多跨業跨域合作的解決方案，包括智慧城市、智慧製造、遠距診療等5G垂直場域應用，呈現遠傳深耕「大人物」和跨領域整合能力與科技應用實力。在企業專網方面，遠傳更期待與國內網通廠商合作，從網路規劃、建置、維運、優化，以及導入創新應用，與產業界一起進行數位轉型。

遠傳擁有近百家5G生態系夥伴，可發揮資通訊整合長處提供客戶5G應用一站式服務，透過整合上、下游產業鏈，建構完整5G合作生態圈，提升台灣品牌能見度，並為產業創造更多商機。

(科技)