麗寶五心服務獲肯定!第九屆「臺灣服務業大評鑑」得獎企業出爐，麗寶樂園經過神秘客國際SGS驗證評鑑，奪下「大型遊樂中心」類金牌獎！麗寶樂園園長王永豪表示，園區推動五心感動計畫，先感動員工並肯定自己的工作價值，讓每位員工都成為散播歡樂製造者，帶給遊客「五心級」的服務品質!

由工商時報主辦的「臺灣服務業大評鑑」邁入第九屆，評鑑範圍橫跨30個業種、345家企業、413個店點，出動超過1,000人次的神秘客訪查次數，每家稽查企業皆採實體店點、客服電話、網站監測，「陸海空」三管齊下、多方綜合評分，選出最「名副其實」的金牌企業。

為創造歡樂體驗價值，麗寶樂園渡假區致力推動「有心、貼心、溫心、安心、用心」的五心感動服務制度，但隨著渡假區日漸擴張、員工人數多達800名以上，要能落實服務，就必須讓員工成為第一個被感動的對象。因此，麗寶渡假區除了舉辦教育訓練、優良員工票選，在2019下半年更推動一項【五心感動服務2.0】計畫，透過訪談、集結50個員工服務故事製作成「五心感動」專刊，以及3支紀錄真實服務故事的影片。

王永豪表示，當員工成為每一個故事中有名字、有畫面的主角，他們首先會樂於對人分享成就，提升對自己工作價值的意識與認同，更透過散播與分享，在渡假區中發酵，提供給遊客的服務會更加有溫度，這股暖流也會成為支持同仁樂在工作的養分。

為了讓同仁親自體驗五心感動服務，麗寶樂園渡假區主動邀請了視障學生、偏鄉兒童與獨居老人到樂園遊玩，員工當天的任務就是全程陪伴遊玩，更貼近去感受遊客的需要；其中，陪伴視障學生玩樂園、搭摩天輪的系列活動中，員工需要當起學生的眼睛，解說周邊場景聲音、用觸覺體驗搭乘，甚至連空氣中爆米花的香味都可以成為導覽內容，讓學生在腦海中描繪出生動多彩的樂園景緻；讓資深員工藉此找回服務初心，感受樂園帶給遊客最單純的快樂。

王永豪說，這次計畫中最感動的是，挖掘出同仁用心的服務經驗，例如馬拉灣的救生員，耗盡體力也要替遊客在大海嘯造浪池中，找回充滿紀念回憶的結婚項鍊；麗寶Outlet Mall曾替一名母親，找回她與女兒生前在這裡快樂逛街的監視器畫面，並製作成光碟送給她，讓這位媽媽一解思念愛女之情；感動人心的服務，往往跳脫SOP，努力觀察並挖掘遊客的需求，就是麗寶樂園渡假區員工最特別的地方。

(工商 )