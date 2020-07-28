新冠肺炎疫情延燒使得民眾足不出戶，刺激宅經濟、帶動電商發展，使國內物流成為少數在疫情中逆勢成長的產業。看準此一趨勢，資訊服務廠商東捷資訊（6697）為宅配通打造的獨家AIoT行控中心28日正式亮相，東捷資訊董事長高尚偉表示，宅配是所有電商與經濟活動的最後一哩路，需透過AIoT統整人、車、物，才能有效提升營運效能。

東捷資訊表示，旗下智慧物流解決方案，針對每日需處理各類資訊龐大的痛點，以RFID技術與派遣系統助業者控管龍車棧板、冷凍櫃等固定資產、降低人工誤差，同時也將AI最新前端技術導入，助業者判讀違規狀態。

高尚偉表示，該AIoT行控中心為中印團隊攜手打造，主要有兩大特色，一是商業智慧系統整合，可將小至物流車、大至中心的即時資訊統整於螢幕中彙整呈現，不只能即時掌控各地狀況與營運目標，將龐大資訊化為一目了然的圖表訊息，也可助物流業者達到資產動向、人員、能源與營運目標達成方面的管理，有效進行成本控管、降低作業誤差，進而針對弱項進行改善。

第二特色則是AI判讀即時呈現，AIoT行控中心主要是透過AI與硬體（車上機）連結，將即時影像偵測與行為判讀傳送至行控中心，管理者可直接掌握目前各站點狀況，同時亦有判讀影片協助了解當下情形，除了對違規情形提醒，在行車糾紛發生時，行控中心更可在事件發生時第一時間協助保護司機員安全。

東捷資訊營運長劉新正表示，物流業者在送貨時，常常有違規，交通的紅單對業者來說是很大的成本耗損，若不幸出車禍，車子的修繕費用、人員的醫療費用，都是潛在危機。透過AI判讀，將可以幫助減少違規、油耗等，同時更精準掌握車輛動態、配達率等，預期一年可以為業者節省500萬元以上的費用。

劉新正也表示，這次公布的AIoT行控中心，AI的加入幫助業者從判讀現況出發，未來將會進一步走向預測，在事件發生前防堵傷害的發生。透過系統導入，東捷協助企業不是取代人力，而是將人力轉化為更有價值的策略規劃與分析的角色。他表示，這套系統不只運用在物流，只要是關注人、車與貨品的產業都會是可應用的範疇。

(工商 )