軟體大廠訊連科技（5203）28日過去兩年積極轉型，旗下產品從原本的賣斷制轉為訂閱制，至今年上半年已經轉型完成，董事長黃肇雄表示，目前訊連PC Create產品線的訂閱制用戶已經達10萬人，其中有94％都是年約用戶，且續訂率達六成，預期將對訊連產生長期且穩地的營收挹注。

訊連在28日法說會上公布第二季營運成績，單季營收4.1億元，年增18.9％，淨利為0.5億元，較去年同期減少43.2％。每股盈餘0.59元，亦較去年同期衰退。黃肇雄表示，第二季獲利下滑，主要是因為在本業部分擴大投資，整體研發費用、推銷費用都較去年增加。他表示，訊連加重投資與行銷，開始進入擴張期。

而在業外部分，玩美移動第一季受到新冠肺炎疫情影響，歐美客戶端的簽核延宕，導致第二季營收認列較預期減少、小幅虧損。訊連上半年累積營收7.7億元，年增14.1％。淨利1.3億元，年減13.4％，每股盈餘1.50元。

黃肇雄表示，訊連今年主要的營運亮點，來自旗下成長型產品線，包括Create系列（PC-Create、Mobile App），以及新事業群（FaceMe人臉辨識、U系列產品），這部分第二季營收總和年增60％，表現超出預期。

其中PC-Create部分，黃肇雄表示，目前已經累積將近10萬名訂閱用戶，其中年約用戶從去年的87％成長到今年第二季的94％，且約六成的用戶都會選擇續訂，對訊連營收將帶來長期穩定的挹注。

此外，過去訊連PowerDirector並未針對Macbook用戶推出版本，今年PowerDirector macOS版本將如期於年底推出，有望帶來新的用戶群，並於2021年開始貢獻營收。

而針對過去不曾覆蓋到的中小企業，訊連PowerDirector也將在今年第三季推出企業版，同時取得圖庫shutterstock授權，將免費提供中小企業用戶數十萬計的影片、圖片、音樂等材料，讓中小企業能快速製作影音宣傳素材。

而在新事業群的部分，黃肇雄表示，旗下FaceMe人臉辨識解決方案，已攜手IoT硬體廠商合作，主要營收來自AIoT業者以及SI系統整合廠商。U系列產品則是受惠於上半年疫情帶動遠距視訊需求成長，新增多項功能，預期今年開始就能貢獻整體營收，下個月也將前進美國、日本，拓展國際市場。

(工商 )