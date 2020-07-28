台東縣政府向台東地檢署舉發，去年有14家旅宿業者以送夜市抵用券為代價，向民眾收取身分證個資後，涉嫌詐領「擴大國旅秋冬旅遊住宿補助」，經檢察官訊問後認涉有詐欺、偽造文書等罪嫌，分別諭知以2萬元至10萬元不等具保後傳，全案仍擴大清查中。

台東地檢署表示，該14家旅宿業者以發給200至400元夜市抵用券或200元不等的現金為代價向民眾收取身分證等個人資料，再填載不實住宿紀錄，據以向台東縣政府、交通部觀光局申領住宿補助，不實申報住宿人數初估約544餘人，幸經台東縣政府發現異常，部分補助款項尚未核撥。

台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，專案小組自6月下旬陸續搜索14家旅宿，並傳訊負責人、相關旅宿工作人員及申請補助之住宿民眾共83人，旅宿業者負責人經檢察官訊問後認涉

有詐欺、偽造文書等罪嫌，分別諭知以2萬元至10萬元不等具保後傳，全案仍擴大清查中。

台東地檢署表示，正值疫情趨緩，政府為振興國內觀光旅遊實施「安心旅遊方案」，呼籲旅宿業者應思提升觀光服務品質、創造產業價值，莫以訛騙補助獲利，浪費國家公帑，民眾旅遊休憩亦應確實符合規定才據以申請補助，切莫貪圖小利而觸法。

(中時 )