在網路上被譽為是「最不愛穿衣服」的辣模夏暮光，近來人氣水漲船高，憑著冶豔外表和魔鬼身材，收服不少男粉絲的心！這次她接受《中時新聞網》專訪驚爆，一名模特兒好朋友在外拍時，遇到攝影師伸出狼爪，甚至拿起一旁的玩具玩弄(女模)，讓她身心都備受折磨。夏暮光氣憤地表示，「重點這位女模還是孕婦！」

辣模驚爆暗黑潛規則 外拍「色」影師連孕婦也玩弄

夏暮光回憶這段恐怖經歷，她說原本好友以為是單純的拍照行程，沒想到卻遭遇這麼可怕的事情，由於當下實在太害怕了，所以事後才打電話給夏暮光，希望她能夠陪同一起去警局報案！

辣模夏暮光（圖/擷取夏暮光臉書）

說起在模特兒界，其實許多後起之秀的尺度越來越大，對於這件事情，她覺得自己想做什麼就做什麼，前提是做了就不要後悔，夏暮光表示，自己其實有拍到蠻大尺度的藝術照，或許在其他人眼裡是裸露或腥羶色，但她從不後悔拍，提到自己能接受到什麼樣的程度拍攝，她表示能接受全裸，她也坦言，前陣子自己還主動報名人體全裸畫素描的活動。

擁有魔鬼般火辣身材的夏暮光（圖/擷取夏暮光臉書）

談到自己是否曾被同業酸過，夏暮光表示，自己曾在某個節目上，被主持人不經意地說「就算脫也沒有用，又不是脫了人數就會比較高」因為那時候的她，是在眾多來賓中，粉絲數量最少的一位，當看到一些謾罵留言或有人在背底裡酸言酸語時，她就會在心中想「至少我敢說我全身上下都是真的，沒有一個地方是做的」。

知道她的人都知道她不愛穿衣服，很多人就會認為她是因為想紅才這樣，但夏暮光從不在乎別人的想法，她揚言「我就是不喜歡穿衣服，不是因為我想紅，就算我今天不紅，我還是會說我就是不愛穿衣！」她認為在螢光幕前能做自己，並且呈現最真實的自己給觀眾看就好了。

(中時新聞網)