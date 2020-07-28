台東基督教醫院引進最先進的直線加速器，不但讓放射治療更為精準、安全，也讓病人不必舟車勞頓，目前受幫助的家庭已超過69個。

東基癌症中心副院長鄭鴻鈞表示，長在內臟的腫瘤，會因為病人的呼吸、腸道蠕動，在身體裡的位置有些微差距，直線加速器的影像導引，就像飛彈的「追尾系統」，可以精準打擊治療靶點，讓腫瘤跑不掉。

他強調，這台直線加速器追蹤腫瘤移動的功能是4D等級的，也就是在3D空間之外，再加上「時間」因素，也就是呼吸追蹤，讓癌症治療更精準。

48歲的何先生，去年底前往北部大醫院治療癌症，離鄉背井所衍生的問題，像是吃飯、住宿、交通、休閒等種種苦悶，讓他帶著壓抑的心情去治療，以致放射、化學兩項治療都斷鏈，得知東基也有放射治療，而且是新儀器，對治療、生計、家庭都顧得到，直說來東基治癌是「又好又近」。

東基表示，為方便癌症病人就醫，放射腫瘤科門診、血液暨腫瘤內科門診、癌症諮詢中心、化學治療室都集中在盼望樓2樓的癌症中心。至於執行放射治療的放射腫瘤科，則在地下2樓，包括電腦斷層定位室、第一放射治療室。

(中時 )