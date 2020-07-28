1名台北老爹因小頭難忍，極需要鮮肉解渴，老爹進而上交友網站尋找鮮肉女，並開出優渥條件，只要可以與自己嘿咻，就2個月1次提供10萬元的生活費。沒想到有2名鮮肉女看見心動，紛紛主動私訊老爹願意成為他的包養對象，然而老爹在與2名鮮肉女床戰多次後，因感到她們不新鮮了，竟然跟他們說不滿意，事後說好的10萬元也沒承諾，2名鮮肉女憤怒提出告訴，全案將老爹以詐欺罪名起訴2個月。

此名老爹因小頭難忍，因此上交友網站尋找鮮肉解渴，老爹在網站上謊稱自己是某家公司的高階主管，能夠提供鮮肉女2個月10萬元的生活費，只要能夠跟他約會和嘿咻即可。老爹貼文PO文，立即有2名鮮肉女私訊他，願意成為老爹的包養對象，3人立即前往摩鐵大搞3P激戰，然而老爹在爽後卻聲稱，2名鮮肉女的態度極差不滿意，拒絕與她們後續來往，也不會支付任何一毛錢給此2名鮮肉女。

2名鮮肉女驚覺遭到老爹詐騙，氣得向他提出告訴，法院傳喚到案時，老爹辯解自己床戰後都有給對方1萬元，然而卻遭到2名鮮肉女打臉，她們認為老爹明明就說是給10萬元，但事後卻以態度不佳拒絕來往與給錢，法官認為老爹欺騙他人，事後又不認帳，將他以詐欺罪名起訴2個月。

(中時新聞網)