台中市外埔區永豐里社區長期缺乏休閒用地，十分不便民，永豐里長洪俊義盼在不影響原有樹林情況下，能將高鐵周邊台糖林地開闢步道，打造外埔森林祕境。立法院副院長蔡其昌28日邀相關單位會勘，農委會水保局表示，預計8月發包，120個工作天可完工。
立法院副院長蔡其昌28日邀集農委會水保局、台糖副總經理陳立人、市議員施志昌、外埔區公所農業課及永豐里長洪俊義等人會勘永豐里高鐵周邊林地，以開闢步道串連居民原有生活圈與景點。
蔡其昌指出，他爭取水保局400萬元經費，並協調台糖土地使用權，年底將有一座新的高鐵觀賞步道誕生，讓閒置土地活化再利用，更賦予新的觀光休閒價值，而外埔磁瑤綠廊道就是很好的典範，未來將持續努力，讓外埔具有更多觀光新亮點。
水保局農村再生課長翁志成表示，該工程用地已取得台糖授權，未來將改善林間步道250公尺、鋪面整理300平方公尺、景觀綠美化500平方公尺、導覽及指示設施5處與意象形塑2處，預計8月將發包，120個工作天即可完工。
(中時 )
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