大甲幼獅工業區為中小型工業區，目前東區被縱貫鐵路1分為2，位於縱貫鐵路東側對外交通不便；市議員李榮鴻28日爭取新闢「大甲幼獅工業區東一街聯外道路開闢工程」，讓該工業區能「貨暢其流」；建設局表示，該案涉及都市計畫區內綠地與農業用地變更為道路用地，正由都發局辦理變更程序中。

李榮鴻表示，台中市與苗栗縣交界的大甲幼獅工業區，因東區是後來擴建的廠區，卻被海線鐵路一分為二，造成縱貫鐵路東側的廠區，無論廠商進出貨物商品或員工上下班等，交通不便！

李榮鴻說，考量東側工業區內廠商貨運路線流暢，以及工業區內人員通勤時間、安全性，爭取新闢東一街聯外道路，作為連接黎明高架橋並穿越現有長安路；該道路原為市府計畫的道路，後因黎明高架橋興建時落墩，致影響東一街部分路線須做都市計畫變更。

李榮鴻指出，因該道路工程路線規畫，須經過私人的土地，日後將產生土地徵收及地上物補償等問題，希市府著手規畫等事宜；另大甲區黎明高架橋南側的黎明路段，平面道路與黎明高架橋銜接處路寬不一，市府應儘速改善，藉此帶動地方經濟發展。

建設局表示，該案涉及都市計畫區內綠地與農業用地變更為道路用地，目前正由都發局辦理都市計畫變更程序，後續將待都市計畫變更完成，且預算籌措完畢後，依規定辦理道路開闢工程，改善地方交通。

建設局強調，「大甲幼獅工業區東區新闢東一街聯外道路開闢工程」，開闢長度約320公尺，估算所需工程費約1798萬元，用地補償費約1105萬元，合計約2903萬元；另「大甲區黎明路(黎明高架橋南側)平面道路與黎明高架橋銜接處路寬改善工程」改善長度約160公尺，估算所需工程費約900萬元，用地補償費約950萬元，合計1850萬元。

(中時 )