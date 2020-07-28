史上總獎金最高、31.24億元的威力彩頭獎，昨晚開出「雙頭獎」，終結47連槓的紀錄，由台北市大安區、南投縣竹山鎮共兩名幸運兒分得，各抱走15.62億元頭獎；台灣彩券公司今透露頭獎幸運兒的投注撇步，2名中獎人都以「電腦選號」方式下注，南投縣得主只花200元就抱回大獎，堪稱是今年最幸運的頭獎幸運兒。

根據台彩公布資料顯示，威力彩頭獎分別開在台北市大安區大安路的「彩盈寶彩券商行」，以及南投縣竹山鎮社大公街的「大運發商行」；其中，「大運發商行」就位於台灣人氣最旺財神廟、南投紫南宮的對面，「大運發商行」表示，開獎前的周末人潮爆多，信徒習慣拜拜完買張彩券討個好彩頭，威力彩頭獎又超過31億元，店裡的生意也跟著忘了起來，信徒花200元就中頭獎，直呼「有拜有保佑」。

台彩指出，另一名台北市頭獎幸運兒則是花5600元電選包牌，其中第一區包7碼、第二區包8碼，除對中1注頭獎外，額外帶走7注貳獎、6注參獎、42注肆獎，總計抱走15億8980萬元；這次威力彩開獎，由於買氣特別旺，貳獎也開出20注，創史上單期開出最多注貳獎紀錄，其中，有7注由台北市頭獎得主抱走。

對於還沒中大獎的彩迷，千萬不要灰心；台灣彩券表示，由於端午節機動加碼時間還沒過，威力彩頭獎將加碼2億元，預估銷售0.7億元，週四開獎的威力彩頭獎金額上看2.2億元，彩迷有買就有成為億萬富翁的機會。

(中時 )