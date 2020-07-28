黃男駕駛雞蛋車，恍神撞上路旁廂型車，波及香腸小販，破掉的蛋汁也流到路上來。（中市警局霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

黃男駕駛雞蛋車，恍神撞上路旁廂型車，波及香腸小販，香腸攤被撞得，一片狼藉，老闆娘也受傷送醫。（中市警局霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

一輛滿載雞蛋的貨車，日前行經大里塗城福德宮附近時，不明原因撞上路旁小貨車，小貨車再往前衝撞路旁賣香腸的香腸嬤，造成她頭部受傷，警方調查，貨車司機酒測值為零，黃姓司機表示，因為一時恍神，才撞向路旁小貨車。

台中市警局霧峰分局交通分隊28日指出，27日12時04分， 32歲黃姓男子駕駛載著雞蛋的小貨車，行經大里區美群北路130號前，車輛突然往右偏行，撞上停在路旁的廂型車，受到衝擊的貨車，再往前衝撞，剛好撞上前方擺攤的香腸小販，62歲的施姓老闆娘還被撞倒在地受傷。

消防隊據報到場，發現「香腸嬤」頭部有外傷、手腳也有擦挫傷，驚魂未定的向救護人員說「她被人撞，頭很痛！」經簡單包紮後，送大里仁愛醫院治療，已無大礙。雞蛋車不少雞蛋也破掉，蛋汁流到馬路上，數個空籃也掉了出來。

黃男向警方表示，只是一時恍神，車輛突然偏行，緊急中拉不回來就差撞上路旁的廂型車，警方對黃男施以酒測值為零，霧峰分局交通分隊長柯文彬，呼籲駕駛人上路應保持良好精神，還要注意車前狀況，以免意外事故發生。

(中時 )