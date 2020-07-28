異性緣極佳的江姓男子，因與吳姓女子傳曖昧，引發許姓前女友、簡姓未婚妻2人怒火及醋火，進而引爆3個女人戰爭。簡女因擷取江、吳LINE對話在群組公開，許女則在臉書上貼照猛批吳女「醜女」、「備胎」、「垃圾」及「吃屎」，吳女怒控2女，台北地檢署調查後，依妨害祕密、公然侮辱罪嫌起訴簡、許2女。

起訴指出，吳、簡、許3女原本互不相識，因先後認識「萬人迷」江男，進而不滿對方，心生嫌隙，去年1月，原將和江男論及婚嫁的簡女，因懷疑江男與吳女曖昧，私下擷取江男和吳女的LINE對話，附上吳女的臉書大頭貼，傳送到「我們這一家」群組。

另許姓前女友則因懷疑江男、吳女連手中傷，於去年12月在個人臉書貼出江男和吳女的照片後，接連貼文指江男是「渣男」，批吳女是「心肌超重的醜女」、「噁爛的兩人、兩個垃圾、廢物一個配醜女、那女的是他的備胎、那女的真醜還一天到晚算計、那女的吃屎都不夠」，還附上先前簡女截取的江、吳LINE對話截圖。

事後江男告知吳女此事，吳向北檢提告。檢方認定，簡女無故竊錄他人私訊並散布，涉嫌妨害祕密罪；許女除轉傳洩漏他人私訊祕密外，另涉犯公然侮辱罪嫌，依法起訴2女。

(中時 )