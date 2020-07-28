大安區蔬菜產銷班芋農黃至青（左）今年榮獲產銷履歷達人，大安農會已連續2年獲殊榮。（大安區農會提供／陳淑娥台中傳真）

台中市偏鄉大安區種植水稻、芋頭、青蔥等農作物，農會致力推動產銷履歷農特產，以提高品質及增加農民收益，繼去年總幹事蔡建宗獲產銷履歷達人後，芋農黃至青今年也拿下殊榮，大安農會連續2年誕生產銷履歷達人，大大打響知名度。

芋農黃至青原為CNC加工業者，剛接觸種植芋頭時，大安農會尚無芋頭產銷班組織，因產地價格讓盤商聯合掌握，價格始終無法提升。2014年5月大安區蔬菜產銷班第8班成立(主要作物芋頭)，他響應加入行列，並開始加入果菜共同運銷，避免盤商剝削。

大安區農會指出，蔬菜產銷班第8班連續6年在台北果菜批發市場獨占鰲頭，也提高產品相對價格。2017年初黃至青與黃允居兩人首次加入產銷履歷驗證，經過10個月努力，2017年10月取得證書，開啟日後產銷履歷的歷程之旅。

大安區農會表示，產銷履歷新鮮芋頭除配送台北果菜批發市場、新北市板橋及三重批發市場外，還有台中裕毛屋、楓康超市及惠康頂好超市，所販售價格比一般無認證蔬果，每公斤多5至10元不等，可說是參與產銷履歷所獲得的價值優越感。

(中時 )