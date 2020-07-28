全球知名旅遊網站「TripAdvisor」公佈《Travelers Choice Awards》最佳航空大獎，長榮航空獲全球旅客肯定，連續3年拿下「全球10大最佳航空公司」，同時也贏得「全球最佳商務艙」、「亞洲地區最佳航空公司」、「亞洲區最佳商務艙」與「亞洲區最佳豪華經濟艙」共5個獎項。

TripAdvisor旅遊網站平均每月有超過4.6億名不重複訪客造訪，已累積超過8.6億則評論和意見，網站中設有飯店、景點、餐廳及航空公司等主題。長榮航空2017年起參加《Travelers Choice Awards》，當年被評為亞太地區前10名的航空公司，2018年起則連續獲得全球10大最佳航空公司。

長榮航空總經理孫嘉明表示，今年全球航空業面臨新冠肺炎疫情的挑戰，但是長榮精進各項服務的腳步從未停歇，在疫情初期就推出防疫餐點，並且因應全球疫情變化不斷重新檢視服務流程，同時提供機艙消毒清潔以及各項防疫資訊讓旅客知悉，希望能在此非常時期提供最值得信賴的飛航服務。

TripAdvisor首席商務長Kanika Soni認為，這次《Travelers Choice Awards》得獎者應感到十分榮幸，雖然旅遊和觀光產業在今年受到疫情的衝擊，但努力的成果還是值得慶祝，得獎者提供的服務和品質都深受大眾喜愛，不但實至名歸，更是未來全球恢復正常運轉後激勵人心的目標。

今年的《Travelers Choice Awards》最佳航空公司大獎，統計自2019年1月至12月間全球旅客搭機體驗評分及意見，共有64家來自歐洲、北美洲、拉丁美洲、加勒比海、中東、非洲／印度洋、亞洲、太平洋／大洋洲等地區的航空公司脫穎而出。

(中時 )