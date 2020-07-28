雲林縣離岸風場工程引發爭議，漁船阻撓風場工作船施工。（漁民提供／張朝欣雲林傳真）

達德能源公司27日在雲林縣口湖鄉外海進行離岸風場工程，遭20餘艘漁船阻撓，28日達德能源表示施工前均已公告航線與時間，且絕對沒有破壞漁具，盼漁民能理性溝通。漁民則強調工程嚴重影響當地漁業，未達成共識前將持續阻撓施工。

達德能源配合中央綠能政策，在雲林縣外海處設計80座離岸風機，總裝置容量為640MW，是台灣單一離岸風場規模最大者，去年完成940 億元專案融資，今年初開始施工。

針對27日漁船阻撓離岸風場工程船施工，達德能源表示工作船是無動力船，須靠拖船出海，不可能破壞漁民的漁具。且依「海上工程船舶航行計畫」，上星期已於各海巡單位與漁會公告，對於漁民仍堅持前往航道與施工區域下網感到遺憾。

達德能源說，有關雲林離岸風場的漁業補償協商，感謝已有86.8％在地漁船筏主對能源轉型的支持，雲林區漁會登記在案的1271艘漁船筏中，達德能源已完成1105艘漁船筏的漁業補償金登記領取作業。

對於尚未能接受補償金協商結果、以包圍工作船表達訴求的漁民，達德能源呼籲漁民安全第一，並盼理性溝通，讓工作船盡早結束工作，海域便能恢復漁業捕撈。

漁民代表李平順指出，達德能源公司施工的海域為當地漁民重要傳統漁場，具有極高經濟價值且生態豐富，同時也是台灣白海豚重要棲息地，達德的開發計畫與施工方式對當地漁業與生態傷害太大，漁民難以接受。

李平順強調達德能源必需提出更完善的補償條件，才能彌補漁民的損失，近日工作船雖停止施工，但在沒有達成共識前，只要工作船一施工，漁民一定會到場阻撓。

(中時 )