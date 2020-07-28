集合台灣青春實力派新星曹佑寧、陳妤、林映唯的校園愛情電影《可不可以，你也剛好喜歡我》28日公布30秒「剛剛好」短版預告，同時也宣布將在8月14日到16日搶先限量上映口碑場。

該片在學生間掀起討論風潮，電影公司近期舉辦百位學生測試場，超愛和喜愛電影的比例高達9成以上，願意推薦的比例的也達到81％，曹佑寧和陳妤CP也獲得學生喜愛。再加上許多粉絲從3月延檔後也一再來官方臉書表達期待，可說是暑假期間討論度和期待度極高的電影，所以決定特別提早上映口碑場。

在最新版預告中可以見到《可不可以，你也剛好喜歡我》中3對原本絕緣的男女的關係，似乎都有微妙的發展，黃健瑋對長期暗戀的楊謹華大膽說出「絕對不會放棄你」，全校最討人厭的怪妹程予希竟然和帥氣校草劉名凱意外相擁，黑道大姊大李杏對斯文哲學男陳彥名說出告白話語。

反而是陳妤、林映唯和曹佑寧間的三角戀情更讓人霧裡看花，陳妤似乎成全了好友的戀情，再配上創作天后鄧紫棋（G.E.M.）演唱的主題曲〈很久以後〉，更帶著讓人微微心酸的感受，預告一出，立刻讓粉絲在網路展開熱烈討論，期待度更上層樓。該片8月21日全台上映。

(中時 )