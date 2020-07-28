遠傳今年再度獲得由《工商時報》所舉辦的「臺灣服務業大評鑑」電信服務業金獎，這也是遠傳連續九年獲此殊榮，更是全台唯一榮獲金獎九連霸的企業！遠傳優異的表現在電信品牌中持續擴大與其他業者的差距，也再次證明遠傳360度的零距離服務深受消費者信賴。遠傳電信總經理井琪今日更是親自出席頒獎典禮，並由副總統賴清德手中接下獎座。

井琪表示：「感謝消費者及《工商時報》『臺灣服務業大評鑑』九年來對遠傳的肯定！遠傳在服務轉型的過程中，同時也希望加深我們與顧客的關係，希望擴展在地化經營及熟客管理，將原本較為制式的SOP型服務，轉換為讓門市同仁與客戶的自然互動模式，給予客戶有別以往的服務感受，並主動關心顧客的需求，將心比心。『遠傳心5G』講求的就是我們的建設用心，服務貼心，體驗最順心的目標。」

井琪表示，惟有跟客戶靠得更近，為他們想得更遠，才能真正贏得客戶的認同，進而影響親朋好友，這也會是遠傳持續努力的重點。我也要藉此機會，感謝我們遠傳前線同仁的努力，因為你們的付出，讓遠傳連續9年獲此榮耀，大家的辛苦我都看在眼裡、感動在心裡。

遠傳360度的零距離服務可是多不勝數！今年3月，一位年長顧客進入遠傳龜山中山門市申辦業務時，門市人員謝佳佑發現該名年長者行動不便，還自掏腰包購買拐杖送給客戶，並細心調整拐杖高度，讓年長者移動時較不費力更為安全，當服務結束後，佳佑還貼心的陪伴到門口並協助上車，讓該名長輩感動不已，還主動要求拍照留念。遠傳相信：惟有「將心比心」視顧客為家人，設身處地為顧客著想，服務才能觸動人心。

(中時 )