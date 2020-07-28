雲林縣政府推動花生幸福安心計畫，強化食品安全。（張朝欣攝）

雲林縣花生產量占全台7成，雲林縣政府為強化雲林食品安全，產官學合作實施「雲林花生－幸福安心GO推動計畫」，28日舉辦成果發表會，藉由產銷履歷及食品良好衛生規範準則（GHP）等食安輔導，讓消費者買的開心、吃的安心。

雲林縣政府與環球科技大學合作，輔導縣內花生業者提升生產、採收後處理、加工製造等作業流程，讓雲林花生品質更上一層樓，28日在虎尾鎮農會展現成果，由雲林縣副縣長謝淑亞、虎尾農會總幹事黃鈺惠、環球科技大學校長沈健華等人共同主持。

謝淑亞表示，花生是雲林重要的農作物，也是高產值的亮點產業，藉由產官學合作，針對縣內農會、產銷班、工廠、農產行共10個單位進行食安輔導，效果顯著，後續將進一步輔導業者加入雲林良品行列，共同行銷推廣雲林優質花生。

謝淑亞說，為確保國民食品健康安全及因應衛福部所訂定「落花生黃麴毒素及赭麴毒素之限量標準」，此計畫加強花生的生產及採收處理技術，並協助辦理黴菌毒素檢驗，不僅保障農產品質，更藉由品質的提升，增加農產品的產值。

沈健華說此計畫是產官學界合作的典範，透過相關單位共同努力，達到很好的成效，過程中環球科大生物技術系系主任蔡銘祝、老師曾雅秀發揮食品安全專長，對雲林花生產業進行全方位安全輔導，更加強化了雲林的食品安全。

(中時 )