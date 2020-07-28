女星王思佳除了模樣性感外，出道20年的她，也以坦率大膽作風聞名，經常在節目上展現真性情與獨特幽默感，頗受觀眾喜愛，而其實她面對工作總是敬業而體貼，絕對盡全力配合，甚至怕麻煩工作人員跟廠商，甘願自己多忍耐，沒想到忍出病來。

王思佳近日在《醫次搞定》節目中痛揭病史，表示自己常為了工作憋尿，某次接到一個工作，要穿特製的服裝，因此不太容易卸下去上廁所，而她覺得應該敬業，不要太常喝水，就不需要麻煩地穿脫服裝，即使之後王思佳很想上廁所，但她硬用意志力忍住，忍久了竟然也就不想上了，就是這行為惹出大麻煩。

正當王思佳沾沾自喜意志力絕佳，收工後她得以換回自己的服裝，終於能到廁所解放，沒想到她進去後一脫褲：「我真的在廁所裡尖叫，紅的」，馬上知道這有問題，也不是月經的樣子，王思佳急忙就醫，醫生無奈告訴她，這是「尿道急性感染」，非常容易復發，讓她悔不當初，之後不敢再憋尿。

(中時新聞網)