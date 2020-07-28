環團28日再度召開記者會要求第三座液化天然氣接收站暫停施工等，對此中油表示，第三接收站合法施工，避開藻礁範圍僅使用已填築的13公頃用地，且無破壞藻礁。至於觀塘工業港浚挖覆蓋面積為168公頃，中油在溝通期間亦未承諾暫停施工；又自始至終為國家建設、全民用電用氣需求而努力，會持續依環評承諾執行環境保護對策，戮力達成111年10月正式供氣的目標，懇請全民共同支持。

中油指出，觀塘工業區(港)興建第三接收站為唯一方案，有其不可替代性，目的是配合政府推動能源轉型政策，在2025年燃氣發電占比達50％目標；待第三接收站完工後，將供應台電大潭電廠新增燃氣機組運轉所需天然氣，以及北部新增天然氣市場用氣需求，這是國家重大建設，更是中油的職責所在。

中油強調，開發案已通過環保署與內政部審查，施工皆依法取得開發許可，為合法施工，且積極推動各項建港工程，於溝通期間並無承諾暫停施工。目前施工皆依環評通過藻礁迴避替代修正方案，避開觀塘工業區具有藻礁生態之區域，僅使用已經填築13公頃用地，並未開發G1、G2藻礁生態熱區，無違反環評承諾。

此外，工業港區位於水深超過10公尺深之區域，因為海水濁度高能見度低，陽光無法穿透，調查發現海床大部分均為海沙所覆蓋，並未發現殼狀珊瑚藻活體，港域範圍藻礁生態不豐富，但仍將依環評承諾執行環境保護對策，維護藻礁生態。

(工商 )