已在六月份正式營業的合勤台中烏日共生宅，今年將與台灣樂齡建築發展協會二度參展即將在本週四正式登場的長照展，尤其今年隨著合勤共生宅正式營運，也將擴大參展的陣容，囊括康、養、旅、居四大面向，參展內容亦更加多元化。

尤引人矚目之處在於合勤烏日共生宅的二、三樓作為旅館規劃，是國內第一座無障礙空間旅館之外，其旅館品牌康茵行旅更將推出「快樂生活護照」在長照展亮相及開賣，透過該套裝產品提供30天的高齡者無障礙住房超優惠專案、豐富的主題性活動來傳遞新形態旅居的概念。

週四在台北南港展覽館一館正式登場，為期四天的「ATLife臺灣輔具暨長期照護大展」，是台灣一年一度長照界盛會，而合勤共生宅與樂齡建築發展協會今年可說第二度以現場打造「樂齡建築協會主題館」來參與長照大展，並且在主題館分從康、養、旅、居四面向帶入多樣的樂齡生活類型。

合勤共生宅可說是應用多元化信託來打造安養機構的成功首例，樂齡建築發展協會秘書長，也是一手打造合勤共生宅的合勤健康事業董事長李柏憲，經過二年的努力，不僅合勤共生宅包括餐飲、養生課程、住房等部門，在六月順利開張營運，也透過合勤共生宅為平台，帶出了一批在長照安養領域的新團隊。

對於團隊成員及營運事業體，李柏憲同樣從康、養、旅、居等四大概念出發介紹，團隊成員及所提供的服務內容、產品，此次也將一起在長照展亮相。李柏憲進而指出，首先，「康」以運動醫療保健為主軸，分別由盤古銀髮、健康101診所、美麗101國際醫美等三個事業體，打造生活賦能服務、高齡健康醫療服務；「養」則由生活提案公司的彩色曼陀羅咖啡、夢見伊甸園茶吧、零零柒酒吧及愛自然公司農夫市集餐廳、73號手作烘焙等五個品牌，主打身心飲食療癒。

「旅」則是進行長宿醫遊旅居新型態設計，將高齡旅遊、課程活動再設計，好青春、漫思匯所、樂齡智等三個品牌共同展出；「居」強調通用智慧建築概念，合勤健康共生宅、金齡享頤、樂齡居家、未艾宅、高齡包租代管、輔人科技等六個品牌，將居家安全、智慧科技相結合，同時也將提供無障礙居家改造及高齡者包租代管諮詢服務。

對於此次參加長照展想傳達的理念，李柏憲勾勒描述心中想法指出，住宅是生活的容器，有別於其他主題館：「樂齡建築協會主題館要從住居角度出發，首度在大展將食、衣、住、行、育、等面向，帶出生活即賦能的康、養、旅、居概念。」除了健康服務塑造，更強調生活面向介紹，引領目前在長照、高齡領域的整合趨勢。

除了經營團隊之外，合勤健康事業及樂齡建築發展協會對此次長照展還邀請台北醫學大學跨領域學院執行長吳明錡、東海大學療癒環境管理與研究中心主任周瑛琪、中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會高齡者包租代管協助措施專案營運召集人盧集義、新北市不動產開發商業同業公會理事黃志彰、台北建材設計中心執行長康文昌及營運長洪如珮等銀髮產學界人士一起參與。

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