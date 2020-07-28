讓全民「動」起來申請的體育振興券「動滋券」，今天下午進行抽籤儀式，教育部體育署邀請已經取得東京奧運參賽資格的射擊呂紹全、桌球鄭怡靜、拳擊陳念琴、游泳王冠閎擔任抽籤嘉賓，抽出一組亂數號碼供電腦亂數抽出幸運兒。

4位國手以射飛鏢的方式，從輪盤上01到20的數字中，射出8個號碼、16位數的亂數，呂紹全射出01、14，鄭怡靜射中12、06，陳念琴擲到04、07，王冠閎則是15、06，按照4人投擲飛鏢的順序得出0112140604150706這組16位數，在律師全程見證下把這組數字輸入電腦，再從符合登記抽籤資格的民眾，隨機抽出400萬名中籤者。

身為運動人，4位國手當然也申請抽籤，呂紹全笑說：「爸爸也有在運動，他的運動鞋該換了，抽中動滋券就幫爸爸買雙新鞋，不過沒中我也還是買啦。」

最近有拍桌球教學影片的鄭怡靜，則是歡迎民眾抽到動滋券買裝備一起學桌球，因為教練不符合抽籤資格，她也打算中籤後把動滋券送給教練使用。

陳念琴同樣打算如果抽到也是分享給家人，邀請家人一起出門挺運動，除了擅長的游泳，平常也喜歡打羽球的王冠閎，則想用動滋券去運動中心打羽球。

(中時 )