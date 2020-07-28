獨派青年楊安橙2017年參加反勞基法修惡遊行，與警發生肢體衝突，導致李姓女警右手中指骨折，遭依妨害公務、傷害罪起訴。台北地院今開庭，楊否認犯罪，庭訊全程使用台語，強調自己沒有傷害警察的意思，有意願和解，希望獲判無罪。全案定8月25日宣判。

楊安橙及其友人認為法官上次開庭態度偏頗，日前與「台獨女神」郭潤庭在臉書號召朋友到法院助威。北院今開庭，庭外聚集了20多人，郭一度與法警起爭執，所幸衝突並未擴大。

庭內，楊侒橙的律師何朝棟開頭就聲請法官迴避，要求停止審判，稱本月7日交互詰問時，法官制止楊使用台語答辯，代替檢察官對律師提問提異議，甚至幫證人回答問題，更違反無罪推定原則，主動建議女警送「肢體障礙」鑑定，看是否構成重傷害，態度偏頗且對被告敵視。

檢察官爆氣回稱，楊明明可使用全台灣通用的國語，卻故意用台語答辯，辯護律師也違反交互詰問規則，被異議反而指控檢方阻擋詰問，到底誰的問題？法官依職權指揮訴訟並無不當，反批律師應憑職業道德講話，不能危言聳聽。

法官認為不符即刻停止訴訟的構成要件，裁定續行審理，最後進行辯論。

檢論告指出，依女警及其同事證述、現場錄影、台大醫院診斷證明，均可認定楊在女警執行公務時，抵抗導致女警受傷，涉犯妨害公務、傷害罪，迄今仍不認罪、未與女警和解，請求從重量刑。

楊表示，當時很多警察要抓她，都沒告知原因，現場很混亂，她沒有傷害警察的意思，希望獲判無罪；律師則說，案發現場共有4、5名女警，只有1女警受傷，無法證明傷勢是楊造成的，楊是被動一方，沒有主動傷警犯意。

民事部分，女警向楊求償醫療費、精神慰撫金共69萬元，北院上午開庭，律師表示楊願以25至30萬元和解，但女警認為楊之前在刑庭不認罪，民庭也從未出席，根本沒有認錯，楊下次若親自出庭致歉，再考慮降低求償金額，法官裁定移付調解。

(中時 )