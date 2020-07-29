北捷嗆新北勿政治操作 新北市府回應了 00:252020/07/29 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北擬收回環狀線經營權。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對台北捷運公司今怒嗆新北，「應依照股權契約走，勿政治操作」；新北市政府發言人蔣志薇稍早表示，侯友宜在媒體專訪中，談的是對新北市市政發展願景，與政治無關。對於新北環狀線，侯友宜多次對外感謝台北捷運公司，也一直肯定北捷的付出和努力，但城市治理不是只看短期，新北市研議收回環狀線經營權，是依據當初簽訂的營運契約，現在研議只是為了未來做準備，「雙北要有共識才會推動，絕非否定北捷的貢獻。」 (中時 ) #新北 #政治 #新北市 #北捷 #公司 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高閔琳論文被爆抄大陸網站 審查結果出爐…數據驚人！ - 政治 民進黨猛打李眉蓁論文有效？民調出爐笑死 - 政治 唐湘龍：「他」已取代國民黨 奪得兩岸主導權 - 政治 南海局勢緊張 退將斷言：中美勢必一戰 - 政治 大陸不會武統 ？學者：除非蔡政府做這事.. - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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