針對台北捷運公司今怒嗆新北，「應依照股權契約走，勿政治操作」；新北市政府發言人蔣志薇稍早表示，侯友宜在媒體專訪中，談的是對新北市市政發展願景，與政治無關。對於新北環狀線，侯友宜多次對外感謝台北捷運公司，也一直肯定北捷的付出和努力，但城市治理不是只看短期，新北市研議收回環狀線經營權，是依據當初簽訂的營運契約，現在研議只是為了未來做準備，「雙北要有共識才會推動，絕非否定北捷的貢獻。」

(中時 )