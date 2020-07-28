南投縣第一處社區公共托育家園，28日上午剪綵揭幕，將由4位專業保育人員，負責照顧12名0至2歲幼兒，提供專業平價托嬰服務，設籍南投縣滿6個月以上民眾皆可托育，即日起開放參觀，並將於8月1日舉辦招生說明會。

縣府因應少子化社會，運用公有空間，結合民間資源，共同推動以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎，提供平價、優質的社區化公共托育服務，與父母親共同分擔養育子女的重擔，讓年輕父母無後顧之憂。

開幕儀式由副縣長陳正昇主持，立委許淑華，縣議員賴燕雪、曾振炎、南投市長宋懷琳、仁愛之家董事長陳碧三等人都出席，肯定縣府重視幼兒托育。

陳正昇表示，縣長林明溱對兒童照顧及教育非常用心，漳和托育家園是縣內第一處公共托育中心，可以照顧12名幼兒，規模較小；明年在南投家扶中心對面將有大型托育中心落成，可容納40位幼兒，另外還有竹山、集集托育中心也將於明年成立；未來，其他鄉鎮若能找到可用空間也將設立，減輕父母育兒負擔。

漳和托育家園由縣府委託南投仁愛之家，於南投市祖祠路322號設置，提供幼兒自由探索的遊戲區、用餐區、睡眠區、玩具及圖書等多元空間，照顧模式介於居家托育與托嬰中心之間，兼具居家式托育服務，又深入社區提供在地即時托育。

每名幼兒托育費用每月1萬2000元，依據福利身分，一般戶每月補助3000元，中低收入戶每月補助5000元，低收入戶每月補助7000元，家長每月實付為5000至9000不等（先繳全額費用1萬2000元、公托協助申請補助後，補助款匯至家長帳戶）。

漳和托育家園即日起每周一至周五，上午9點到12點、下午2點到5點開放參觀，並將於8月1日上午10點舉行招生說明會，歡迎家長前往了解。

(中時 )