【政新鮮】政府伸黑手進公視搞大外宣？羅友志轟：聖女被灌髒血會死掉

公共電視日前被爆接受政府指示以10億元成立國際頻道，遭外界批評恐變成「大外宣」打手，質疑此案違反程序、減損公視獨立性，資深媒體人羅友志對此發表看法，公視是台灣電視媒體的最後一片淨土，就宛如一個「聖女」，但現在我們卻看到政府強塞10億要公視聽命製作國際頻道，用這種拿錢辦事的態度硬是把「聖女」變成「妓女」，況且這個計畫還沒有經過董事會的審查，沒有程序正義就像是從後面脫褲亂搞，直批公共媒體被政府這般不當的介入，放眼所有民主國家都是會被恥笑的。

羅友志表示，公視屬於全體民眾，不專為政府或某一政黨服務，是以服務公共利益為宗旨的電視媒體，依據公視法規定，政府也只能按年編列預算「捐贈」經費，既然是捐贈，這些錢就應該交由公視專業的經營團隊來規劃製作節目，政府不能管公視要怎麼花，這才是捐款的定義，敢問文化部又怎能塞錢叫公視幫你做事呢？

有媒體也爆料行政院對公視人事下指導棋，傳出文總副會長江春男將內定出任下屆董事長，羅友志指出，民進黨當局插手公共媒體，比監委人選名單還來得嚴重，再運用比喻說，安插人馬進公視就像在「聖女」體內注入髒血，只會變得不健康走向滅亡，也感嘆目前執政黨已掌握9成媒體，如果公視再淪為政治服務工具，失去這個具備獨立重要性的公共媒體，台灣恐怕淪為「一言堂」。

(中時新聞網)