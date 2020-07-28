高雄衛武營國家藝術文化中心的建築設計變更案，近日經台北地院判決，文化部應針對草圖設計修正，支付近1.3億元，對此台灣建築界學者指出，台灣重大公共工程從前期評估到後期變更設計，多年來存在預算不合理、合約不明確等問題，衛武營並非個案，此次國際標案衍生的訴訟問題，只是冰山一角。

東海大學建築系主任邱浩修指出，重大公共工程的前期規畫，包括合理的整體性評估，實則重於後期的營建，但他不諱言「目前這類工程的前期可行性評估，在台灣還未完整。」也就導致了預算編列上，往往以習慣性的工程數字來編列，然則既然是開國際標案，表示對於工程的期待值相對高，「總不可能用買TOYOTA的錢買Benz！」

實踐大學建築設計系主任王俊雄也表示，台灣的公共工程一直存在預算、工期兩大要素控管不嚴謹的問題，工期愈長、預算的不可掌控性愈高，已然是惡性循環；再者，國際競圖因外國設計師更不熟悉台灣的工法、工程，使得問題可能更為嚴重，而評選時也未將可行性評估在內，「評審更看重的還是設計出特別的建築」。

衛武營國家藝術文化中心曾獲《時代》雜誌評選為全球百大景點，為目前全球最大的單一屋頂劇院，但負責設計的荷蘭建築師法蘭馨．侯班和羅興華建築師事務所表示，在完成設計後卻在工程期間被要求暫停作業，並兩度要求變更設計，遂以構成「重大變更」而求償設計服務費差額，對此邱浩修也指出，台灣不少工程合約都要求廠商在不能增加成本的情況下變更設計，實為將成本轉嫁給設計方吸收。

王俊雄表示，衛武營案是個讓台灣業主反思的案例，變更設計、工期延長都和前期規畫不夠嚴謹有關，「且國際建築師不會照台灣習慣，隨業主想改就改。」邱浩修指出，國際慣例的合約都明訂不同階段容許多少比例的設計變更，超出期限和修改幅度就明確要付費，「但國內長期以來，拿到標案的廠商似乎都必須負責無限期服務和保固」最終在各種前期規畫未清，後期可能大幅修改的情況下，甚至造成承包商倒閉或重大工程流標等問題。此案例對後續台灣工程案，不啻是一記醒鐘。

(旺報 )