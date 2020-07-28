振興三倍券上路，水土保持局再加碼推出「好物優惠購─消費滿額抽好禮」活動，持振興三倍券或農遊券，到與水保局合作業者現場消費滿500元，即可獲贈抽獎券，有機會抽中價值1萬8000元的熱氣球自由飛雙人券，還有近千項好禮。

水保局副局長林長立表示，配合政府振興政策，為協助農村爭取商機，特別的推出「優遊農村─夏日遊購送」系列活動，包括「暢遊金牌農村，親子同遊買大送小」、「農村體驗券─體驗玩到飽」等。

「好物優惠購─消費滿額抽好禮」活動，即日起正式開跑，獎品包括熱氣球自由飛雙人券、Gopro運動攝影機、氣炸鍋、吸塵器、微波爐及農村好物等近千項好禮，只要在水保局合作的190多家業者場域消費，搭配農遊券或振興三倍券，當日消費滿500元即可獲得1張抽獎券，掃描抽獎券上的QRcode連結至活動頁面，憑券上的編號及通關碼登錄，填寫基本資料後，即可取得抽獎資格，消費越多，中獎機率越高。

最大獎是一人中獎兩人同遊，到最熱門的台東鹿野搭乘熱氣球，感受高空冒險體驗，飽覽台東之美；消費滿額抽好禮活動即日起至9月30日止，抽獎券登錄至10月10日止，將於10月14日公布中獎名單。相關訊息，請查詢「農村風情網」活動專頁，或臉書「農村好讚」粉絲頁。

(中時 )