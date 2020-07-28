皮克斯經典動畫《玩具總動員》25週年環台盛事到達南台灣！《玩具總動員》夏日玩具派對主題店7/28於統一時代百貨高雄店正式開幕。

主題店以嘉年華派對概念設計，除了有滿滿週邊商品讓粉絲逛不完外，更用一座座繽紛帳篷打造戶外體驗區，粉絲一定要到「玩具派對闖關區」玩瘋夏日，完成四大關卡還能將「30cm玩具總動員大玩偶」帶回家（《玩具總動員》夏日玩具派對闖關卡售價250元），更不能錯過《玩具總動員》夏日玩具派對主題店7大必拍必玩區域。

◎第一站：玩轉摩天輪！滿滿幸福歡樂感必拍

有摩天輪才有滿滿幸福歡樂感！《玩具總動員》夏日玩具派對主題店打造3.5公尺「玩轉摩天輪」，車廂內有熊抱哥、抱抱龍、彈簧狗等探頭出來和粉絲們超可愛，胡迪、巴斯光年、火腿、鴨霸與兔崽子等角色也在摩天輪下讓你一次拍個夠！

◎第二站：oooh火箭！巨型販賣機、爪子打卡牆怎能錯過

三眼怪粉絲絕對會尖叫！3.2 公尺超大比薩星球火箭造型販賣機超可愛，4款「玩具總動員布偶罐」藏有穿上叉奇、胡迪、熊抱哥、胡迪等造型的「變裝三眼怪玩偶」一定要收集！旁邊還有滿滿的三眼怪和巨型惡爪子打卡牆，經典台詞「I have been chosen！」就在這時候要喊出來呀！

◎第三站：百變造型派對！蛋頭夫妻五官又掉滿地啦

第三站要來到「玩具派對闖關區」第一關「百變造型派對」！俏皮的蛋頭先生和蛋頭太太又把五官弄丟啦！粉絲們快來一起找回他們失落的五官，發揮創意拼貼出最逗趣可愛的表情造型，再跟蛋頭先生和蛋頭太太一起拍照打卡，就能獲得過關點數！

◎第四站：宇宙射擊場！飛向宇宙浩瀚無垠

第四站來到「玩具派對闖關區」第二關「宇宙射擊場」，向巴斯光年的射擊準度下戰帖！想和巴斯光年一起「飛向宇宙，浩瀚無垠」嗎？粉絲可要好好瞄準宇宙中的每一顆行星，只要將手中的5顆球通通精準投進洞裡，就能帥氣過關！

◎第五站：TOYS救援任務！化身牛仔套圈圈

第五站則是電影場景中的套圈圈呀！「玩具派對闖關區」第三關「TOYS救援任務」讓你化身美國西部牛仔，想像自己仿若胡迪的帥氣英姿，看準前方的玩具們俐落套圈！每位粉絲都能有10個機會，只要套中4個，就能獲得過關點數。

◎第六站：玩具星球！粉絲手抖程度大考驗

「玩具派對闖關區」最終關「玩具星球」！一次看到太多可愛的玩具總動員角色們興奮到手止不住的發抖嗎？這關粉絲一定要莫急莫慌莫害怕，穩穩的把5顆球掉入三眼怪、火腿、蛋頭先生等嚴格看守的洞內，就可獲得過關點數！

◎第七站：1.7M超大鴨霸與兔崽子必拍！

電影中每次開口都讓人捧腹大笑的鴨霸與兔崽子怎能錯過？最後一站一定要走進店內和170cm超巨型鴨霸與兔崽子玩偶一起拍拍照！《玩具總動員》夏日玩具派對主題店邀請粉絲擺出最俏皮可愛的姿勢，一起玩瘋夏日！

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