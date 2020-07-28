振興三倍券、農遊券、以及藝FUN券等振興方案，陸續啟用，各縣市紛紛祭出加碼優惠搶客，由高雄市政府觀光局指導、高雄市觀光協會發行的「高雄暢遊GO多媒體觀光護照」，匯聚高雄50大精選品牌，囊括旅宿、美食、觀光、購物，推出優惠總價破萬的消費振興優惠券，知名海景餐廳更趁勢加碼推出四大振興優惠方案，要讓振興券面額放大，共創好商機。

高雄市觀光協會28表示，高雄暢遊GO多媒體觀光護照」，此次共有高雄50大精選品牌，加入振興券促銷活動，囊括旅宿、美食、觀光、購物等業者，採取消費現抵方式，要讓民眾享有最直接實質的現金回饋。

該會指出，美食優惠包括林皇宮廚港點、檸檬香草火鍋、掌門啤酒等，共計33間，現省超過6,000元；購物優惠包括高雄福華名品、本東倉庫商店等共計8間，現省超過3,000元；玩樂優惠包括愛河白色戀人貨櫃屋、好樂迪KTV、棧貳庫KW2等共計8間，現省近千元；住宿優惠旗津道沙灘酒店現抵3,200元，共計50間嚴選優質業者，持觀光護照的優惠券加振興券，優惠總金額破萬元。

擁有高雄港灣無敵海景的「貝隆餐酒館」業者尤子貴表示，從七月初發行至今，每天固定吸引多組客人使用，甚至吸引到人氣Youtuber「大胃王邵阿妹」前往嚐鮮，此次並趁勢加碼推出振興券優惠方案，即日起憑振興券消費滿3000元，即贈「2008年西班牙托斯可紅酒」乙瓶。

（喝酒不開車，開車不喝酒）

(工商 )