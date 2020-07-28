台股強強滾，上市櫃27日成交值3,276億元高峰，並在台積電爆量436億元衝上漲停的領頭之下，台股創多項新紀錄，但「一個台股兩個世界」，卻有約78％的個股收跌或平盤，並驚見20檔成交量掛零的殭屍股，合計更有高達440檔個股，成交量低於100張，占比超過25％。

台積電一檔個股吸金436億元，與聯發科、聯電、玉晶光及國巨等前五大股，合計吸走台股近880億元，占了集中市場2,566億元（含TDR、權證等）的1/3強。

據統計，在1,731檔交易的上市櫃股中，共有440檔個股成交量低於100張，占比達到25.4％，也就是說，每四檔個股就有一檔成交量為99張以下的二位數；再進一步看成交量低於50張的也高達289檔，更有20檔個股成交量掛零，在台股熱呼呼的創新高中，台股卻殭屍股橫行，顯得十分突兀。

台股多頭氣勢如虹，但冷熱兩極化的扭曲現象。（圖／工商時報記者呂淑美製表）

另外，台股27日收盤上漲284點，指數創收盤歷史新高，然而，光是台積電一檔就貢獻了362點，加計聯發科及聯電各貢獻近30點與8點多，合計三檔個股貢獻加權指數近401點，顯示多數個股都是下跌的。

從統計資料看出，所有上市櫃股中，只有274檔上漲，占比不到16％，其餘有高達1,350檔收跌，占比78％，另外也有107檔收平盤。

台股27日創新高，馬上有苦悶的網友改編電視廣告對話，「台股創新高」，「哇！那賺翻了！」，「那…我怎麼沒感覺！」。這句「那我怎麼沒感覺」的反諷，一語道出了許多手上沒有台積電、聯發科、聯電等近來大漲強勢股投資人的心聲，甚至於如果抱到跌跌不休的股票，恐怕更是捶心肝。

台股多頭氣勢如虹，但冷熱兩極化的扭曲現象，仍讓不少投資專家提醒投資人留意，市場明顯出現拉指數（台積電），但個股出貨，同時，美國即將進入超級財報周，除了重量級科技股是投資人高度關注焦點外，標普500成分股可能出現四～五成的衰退幅度，台股第二季財報也面臨挑戰，都是未來可能的變數。

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(中時新聞網)