中職樂天桃猿今年新人選秀會第1輪選中普門中學畢業球員馬傑森，日前馬傑森在臉書感謝中信兄弟球員周思齊創立「球芽基金會」提供他獎學金，讓他這幾年有資源打球，周思齊聞訊開玩笑指出：「他要還我錢！」

「周董」周思齊回憶說，馬傑森本來就是很好的小孩，他的家庭教育也很不錯，他是第1屆球芽獎學金得主中年紀最小的小孩，而其他得獎者還在不同的學校念書。

今年選秀前，周思齊並未與馬傑森講過話，周董說，不想騷擾他，而且自己是中信兄弟球員，碰面、講話都會很尷尬，不過，周董知道他有能力，因為球探說過他的近況，評價都是不錯。

周董高興馬傑森能夠在第1輪挑中，他覺得很意外，可見球團都看得到他的努力，周董第1屆獎學金得主已進職棒，覺得這種情況很「妙」，因為自己還在職棒打球。周董笑稱，他自己當年選秀是第3輪，簽約220萬元。

正當周董得知簽約金可能落在500萬元上下時，周董突然想到郭源治的玩笑話，他說：「如果真是500萬元簽約金，領了那麼多錢，是不是獎學金要還我？」現場一陣哄堂大笑。

因為周董曾經領過「郭源治獎學金」，「大郭」後來對著周董表示：「你現在賺了很多錢，以前的錢要還我。」周董也開玩笑說，馬傑森領那麼多年也該還了。事實上，周董也沒有還錢給「郭源治獎學金」。

馬傑森在臉書寫道，一直夢想可以打職棒，那年思齊學長成立獎學金，他有榮幸成為第一屆的得主，往後6、7年，透過球芽基金送他書籍、衣服、裝備等，甚至曾想資助他去日本讀書，真的很謝謝思齊學長。

(中時 )