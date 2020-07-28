天氣愈來愈熱，位於玉山國家公園的塔塔加遊憩區，還有特富野古道，因為海拔高，即使夏日氣候依然涼爽，吸引大批民眾上山避暑、登山，但也造成新中橫公路違規停車的亂象，信義警分局將加強取締，請民眾注意。

時逢24節氣「大暑」，是一年中天氣最熱的時候，氣候涼爽的高海拔山區，成為民眾趨之若鶩的熱門避暑景點，玉山國家公園塔塔加遊憩區及特富野古道等處，每逢假日車滿為患，影響道路交通，為維護民眾交通安全，將加強取締違規停車。

和社派出所長簡復強表示，台18線96公里處特富野古道，無論平日或假日，都有很多遊客前往登山健行，由於附近沒有停車場，遊客為自身方便雙向停車，造成交通堵塞，警方已派員加強取締，維持交通順暢及安全。

警方呼籲駕駛人不要違規停車占用道路，以免受罰，並提醒遊客上山旅遊要注意安全，由於塔塔加海拔2610公尺，山區氣候變化大，務必攜帶足夠禦寒衣物；而且，因為山高路遠，遊客出發前，應加強車輛保養及檢查，同時備妥充足油料，以免中途拋錨，求救困難；山區地勢崎嶇多彎道，午後易起濃霧，下雨後會有落石及路樹倒塌等，請駕駛人注意路況。＃塔塔加 ＃特富野古道 ＃避暑 ＃違規

(中時 )